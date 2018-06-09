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LUTO

Primeira atriz a interpretar uma Bond Girl morre aos 90 anos

Atriz britânica interpretou Sylvia Trench nos 2 primeiros títulos da franquia

Publicado em 09 de Junho de 2018 às 19:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2018 às 19:36
Eunice Gayson, atriz britânica que interpretou a primeira Bond Girl dos filmes da franquia 007, morreu ontem, aos 90 anos. A causa da morte não foi divulgada.

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