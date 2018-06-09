Primeira atriz a interpretar uma Bond Girl morre aos 90 anos

Eunice Gayson, atriz britânica que interpretou a primeira Bond Girl dos filmes da franquia 007, morreu ontem, aos 90 anos. A causa da morte não foi divulgada.
Publicado em 09 de Junho de 2018 às 19:36
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