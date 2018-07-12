Prima de Patrícia Poeta sobre plásticas e dietas: 'Prefiro o natural'

A musa fitness Bruna Corrêa, prima de Patrícia Poeta Crédito: Christiano Cardoso/CO Assessoria

Com o objetivo de alcançar o corpo que sempre idealizou, a musa fitness Bruna Corrêa já praticou diversas formas de atividades na academia, com ajuda de um personal trainer, sem se render aos métodos agressivos como cirurgias plásticas e dietas extremas.

Após divulgar fotos da sua evolução no perfil do Instagram, Bruna faz críticas ao culto do corpo perfeito e continua incentivando os fãs a não aceitarem qualquer tipo regime excessivo. Antes de pensar no bumbum maior ou na barriga chapada, acho que todo mundo deve cuidar da sua saúde primeiro, conta.

Preocupada com a influência que transmite aos seus seguidores, a musa alerta sobre a necessidade de duvidar de imagens ou qualquer conteúdo postado na internet. Basta apenas que uma foto seja tirada em um ângulo certo para criar uma ilusão. É por isso que você não deve acreditar em tudo o que vê.

Acho desnecessário seguir um a dieta rigorosa ou até entrar em cirurgias para se sentir mais bonita. Prefiro o natural, completa.