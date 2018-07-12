Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
E o segredo?

Prima de Patrícia Poeta sobre plásticas e dietas: 'Prefiro o natural'

Desde que ganhou repercussão nas redes sociais, Bruna Corrêa tem despertado a curiosidade de seguidores na internet pela sua boa forma

Publicado em 12 de Julho de 2018 às 12:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2018 às 12:51
A musa fitness Bruna Corrêa, prima de Patrícia Poeta Crédito: Christiano Cardoso/CO Assessoria
Com o objetivo de alcançar o corpo que sempre idealizou, a musa fitness Bruna Corrêa já praticou diversas formas de atividades na academia, com ajuda de um personal trainer, sem se render aos métodos agressivos como cirurgias plásticas e dietas extremas.
Após divulgar fotos da sua evolução no perfil do Instagram, Bruna faz críticas ao culto do corpo perfeito e continua incentivando os fãs a não aceitarem qualquer tipo regime excessivo. Antes de pensar no bumbum maior ou na barriga chapada, acho que todo mundo deve cuidar da sua saúde primeiro, conta.
Preocupada com a influência que transmite aos seus seguidores, a musa alerta sobre a necessidade de duvidar de imagens ou qualquer conteúdo postado na internet. Basta apenas que uma foto seja tirada em um ângulo certo para criar uma ilusão. É por isso que você não deve acreditar em tudo o que vê.
Acho desnecessário seguir um a dieta rigorosa ou até entrar em cirurgias para se sentir mais bonita. Prefiro o natural, completa.
A musa fitness Bruna Corrêa, prima de Patrícia Poeta Crédito: Christiano Cardoso/CO Assessoria

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula fala em 'reciprocidade' após EUA pedirem saída de delegado da PF envolvido em caso Ramagem
Alemão do Forró grava novo audiovisual em comemoração aos 15 anos de carreira.
Alemão do Forró grava novo projeto audiovisual em Goiânia: “Carrego o ES no DNA”
Ana Paula Renault na casa do BBB
BBB 26: Ana Paula relembra conversa com o pai antes de entrar no programa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados