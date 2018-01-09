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Paródia

Prepare seus ouvidos: MC Melody lança paródia de Vai Malandra

Aviso: abaixe o volume dos seus fones de ouvido antes de assistir
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2018 às 10:24

Publicado em 09 de Janeiro de 2018 às 10:24

MC Melody lança paródia de Vai Malandra Crédito: Reprodução/ Youtube
MC Melody voltou a presentear a internet com seus clássicos falsetes ao lançar uma paródia de Vai Malandra, música mais recente da cantora Anitta. Teve direito até à cena do biquíni de fita isolante  com um figurino mais comedido, e bonecas de plástico em vez de modelos.
Mesmo tendo apenas 10 anos de idade, o vídeo começa na conhecida cena em que a câmera foca no bumbum de Anitta  só que, desta vez, duas bexigas estão no lugar quando a garota sobe na moto, usando apenas um capacete simples, sem a proteção completa.
A paródia brinca com a letra da música original substituindo a palavra malandra por baranga. A história de uma garota feia que passa a mudar de hábitos e vira ex-baranga é o mote do clipe, em que Melody também malha em equipamentos públicos e toma banho em um carrinho de mão.

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