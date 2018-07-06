Prefeitura do Rio e Itaú se posicionam por homofobia de Gagliasso

Bruno Gagliasso em campanha contra homofobia, veiculada em 2015 Crédito: Facebook / Ceds Rio / Divulgação

Após tuítes em que o ator Bruno Gagliasso fez piadas homofóbicas voltarem à tona, a Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual e o banco Itaú, que já tiveram parcerias com o ator no passado, se pronunciaram.

O orgão municipal afirmou que a campanha na qual Bruno aparecia ao lado do slogan "Homofobia é uma violência de ódio" foi veiculada durante o evento Rio Sem Preconceito, em 2015, feita pela gestão passada, e que agora "aposta em militantes e ativistas para trazer visibilidade para a causa."

"O ator está sendo acusado de homofobia e lesbofobia por mensagens postadas no Twitter", destaca a nota.

O atual coordenador de diversidade sexual do Rio, Nélio Georgini, falou sobre o caso em seu Facebook: "Não me colocarei juiz do ato do ator (que me parece ser um cara do bem que errou)".

No Twitter, uma usuária identificada como Chris Delgado cobrou o posicionamento do Itaú a respeito de campanhas publicitárias envolvendo Gagliasso.

O perfil oficial do banco respondeu: "Nós repudiamos todo tipo de preconceito e discriminação. Esse vai ser sempre o nosso posicionamento. O ator citado não faz mais parte das nossas campanhas."

Após a repercussão de suas postagens 'resgatadas', publicadas há quase uma década, Bruno usou seu próprio perfil no Twitter para se justificar: "Estou aqui em 2018 respondendo com minhas ações e atitudes por quem já fui também e 2009 e mesmo antes disso. De alguma forma, todos estamos. Não é passando o pano no preconceito, mas sim passando tudo a limpo, que o mundo vai se tornar um lugar melhor."

O E+ entrou em contato com a assessoria de Gagliasso, que enviou a seguinte nota:

"Gostaríamos de esclarecer que Bruno Gagliasso não perdeu nenhum contrato atual e, sobre o assunto, se posicionou em suas redes sociais. Aproveitando, atualmente o ator não tem contrato com o Itaú."

Confira as postagens citadas na matéria abaixo:











