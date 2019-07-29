Home
Popozuda e Fontenelle vão entregar "Oscar" do pornô, diz colunista

As drags Aretuza Lovi e Tchaca também vão entregar prêmios durante a cerimônia

Publicado em 29 de julho de 2019 às 12:37

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Montagem Gazeta Online

As mulheres vão comandar as cartas neste ano durante o 6º Prêmio Sexy Hot, também conhecido como o "Oscar" do pornô nacional. Segundo informações do colunista Ricardo Feltrin, do Uol, Valesca Popozuda e Antônia Fontenelle estão confirmadas como as celebridades que entregarão prêmios. 

A apresentação da cerimônia fica a cargo da escritora Natália Klein e o humorista Paulinho Serra será uma espécie de mestre de cerimônia do evento durante a b. 

De acordo com o colunista, Mia Linz, Giovana Bombom, Patricia Kimberly, Dread Hot, Elisa Sanches, além dos atores, Loupan, Ed Junior e Alemão são alguns dos indicados nas principais categorias do prêmio. 

