Pocah vive romance com ex de Anitta, diz colunista

Pocah vive romance com ex de Anitta, diz colunista

Os dois foram ao Maracanã assistir à final da Copa América juntos

Publicado em 8 de julho de 2019 às 13:11

 - Atualizado há 6 anos

Ronan Souza, ex de Anitta, e Pocah, a Pocahontas, na final do Copa América Crédito: Reprodução/Instagram

Pocah, aquela que era MC Pocahontas até pouco tempo, mas decidiu mudar de nome artístico, está tendo um romance com Ronan Souza, o ex-namorado de Anitta, segundo informações do colunista Leo Dias. 

Os dois foram vistos neste domingo (7) na final da Copa América. Depois, de acordo com o colunista, terminaram o dia em um bar da Barra da Tijuca, no Rio. 

Segundo Leo Dias, Pocah e Ronan se conheceram por meio de amigos em comum e já haviam se visto em um bar badalado da Barra. 

Neste ponto, vale lembrar que Anitta foi acusada de esnobar Pocah no tapete vermelho do MTV Miaw 2019. Mas a Poderosa e Ronan já não estão mais juntos desde março deste ano, antes do carnaval. 

