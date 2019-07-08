Pocah vive romance com ex de Anitta, diz colunista

Publicado em 8 de julho de 2019 às 13:11
- Atualizado há 6 anos
Pocah, aquela que era MC Pocahontas até pouco tempo, mas decidiu mudar de nome artístico, está tendo um romance com Ronan Souza, o ex-namorado de Anitta, segundo informações do colunista Leo Dias.
Os dois foram vistos neste domingo (7) na final da Copa América. Depois, de acordo com o colunista, terminaram o dia em um bar da Barra da Tijuca, no Rio.
Segundo Leo Dias, Pocah e Ronan se conheceram por meio de amigos em comum e já haviam se visto em um bar badalado da Barra.
Neste ponto, vale lembrar que Anitta foi acusada de esnobar Pocah no tapete vermelho do MTV Miaw 2019. Mas a Poderosa e Ronan já não estão mais juntos desde março deste ano, antes do carnaval.
