'Playboy' não será mais vendida em banca após 42 anos

42 anos de história no Brasil, emblemáticas edições de Juju Salimeni e Letícia Datena, por exemplo, e um coelhinho que faz parte de gerações. A revista "Playboy", que já em 2017 saía em edições trimestrais, deixará de circular e não será mais vendida em banca.

A PBB Editora Ltda informa que reduzirá a publicação da edição imprensa a um exemplar de colecionador por ano  que será on demand, ou seja, números limitados impressos por encomenda. Assim sendo, a edição de Verão, lançada no final de 2017, põe fim a era da revista na banca e abre espaço para empenharmos nosso trabalho em outras frentes, diz comunicado oficial da editora responsável pela publicação desde que a Abril tirou a marca do seu catálogo.