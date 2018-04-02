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'Playboy' não será mais vendida em banca após 42 anos

Publicação passará a ser anual, como uma edição de colecionador

Publicado em 02 de Abril de 2018 às 12:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2018 às 12:55
42 anos de história no Brasil, emblemáticas edições de Juju Salimeni e Letícia Datena, por exemplo, e um coelhinho que faz parte de gerações. A revista "Playboy", que já em 2017 saía em edições trimestrais, deixará de circular e não será mais vendida em banca. 
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A PBB Editora Ltda informa que reduzirá a publicação da edição imprensa a um exemplar de colecionador por ano  que será on demand, ou seja, números limitados impressos por encomenda. Assim sendo, a edição de Verão, lançada no final de 2017, põe fim a era da revista na banca e abre espaço para empenharmos nosso trabalho em outras frentes, diz comunicado oficial da editora responsável pela publicação desde que a Abril tirou a marca do seu catálogo. 

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