Home
>
Famosos
>
Piovani critica música de Ludmila, que responde: 'Você tem que se tratar'

Piovani critica música de Ludmila, que responde: 'Você tem que se tratar'

"Aff. Podia ter colocado tanta coisa boa pra tocar... Cansada do óbvio brasileiro pouco sexy, vulgar e apelativo", afirmou Piovani