Philipe Lemos volta à bancada do 'Jornal Nacional' em fevereiro

A data para a volta do jornalista capixaba Philipe Lemos à bancada do "Jornal Nacional" já está confirmada: 29 de fevereiro. O âncora do "ES1" - que, atualmente, cobre as férias de Daniela Abreu no comando do "ES2" - repetirá a parceria com Ana Lídia Daibes, de Rondônia. A época definida, logo após o Carnaval, trouxe ainda mais ansiedade ao rapaz.
"Sou apaixonado por carnaval e estar no 'JN' numa época em que o país ainda celebra a festa é um momento muito especial. Vamos estar no clima de Salvador e do desfiles das escolas de samba campeãs do Rio de Janeiro", brinca, adiantando que já possui o cronograma para a sua segunda passagem pelo maior telejornal do país.
"É normal que as datas sejam alteradas pela emissora, mas, inicialmente, tenho uma nova participação agendada para o início do segundo semestre", conta, dizendo que se sente cada vez mais preparado para encarar a responsabilidade.
"Assumo que a primeira vez me deixou um pouco ansioso. Julgo que seja normal para uma estreia. Agora, me sinto mais seguro e consigo ainda mais me alinhar à proposta do programa, que é levar informações bem apuradas e com censo crítico para todo o país", ressalta.
Philipe Lemos está incluído em um rodízio proposto pela Rede Globo para cobrir folgas e férias de seus apresentadores de telejornais. Além disso, as substituições não serão apenas para o "Jornal Nacional", mas também para todas as outras atrações jornalísticas de rede carioca.