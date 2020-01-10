Philipe Lemos volta à bancada do 'Jornal Nacional' em fevereiro

Philipe Lemos quando apresentou o "JN" pela primeira vez, em setembro Crédito: Reprodução video

29 de fevereiro. O âncora do "ES1" - que, atualmente, cobre as férias de Daniela Abreu no comando do "ES2" - repetirá a parceria com Ana Lídia Daibes, de Rondônia. A época definida, logo após o Carnaval, trouxe ainda mais ansiedade ao rapaz. A data para a volta do jornalista capixaba Philipe Lemos à bancada do "Jornal Nacional" já está confirmada:. O âncora do- que, atualmente, cobre as férias deno comando dorepetirá a parceria comde Rondônia. A época definida, logo após o, trouxe ainda mais ansiedade ao rapaz.

"Sou apaixonado por carnaval e estar no 'JN' numa época em que o país ainda celebra a festa é um momento muito especial. Vamos estar no clima de Salvador e do desfiles das escolas de samba campeãs do Rio de Janeiro", brinca, adiantando que já possui o cronograma para a sua segunda passagem pelo maior telejornal do país.

"É normal que as datas sejam alteradas pela emissora, mas, inicialmente, tenho uma nova participação agendada para o início do segundo semestre", conta, dizendo que se sente cada vez mais preparado para encarar a responsabilidade.

"Assumo que a primeira vez me deixou um pouco ansioso. Julgo que seja normal para uma estreia. Agora, me sinto mais seguro e consigo ainda mais me alinhar à proposta do programa, que é levar informações bem apuradas e com censo crítico para todo o país", ressalta.

Ana Lídia Daibes e Philipe Lemos vão repetir a parceria no "JN" Crédito: Reprodução/Instagram @plemos