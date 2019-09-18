FOFURA

Crianças fazem homenagem a Philipe Lemos em escola de Cariacica

Pequenos fizeram cartazes de incentivo ao apresentador da TV Gazeta

Publicado em 

18 set 2019 às 14:19

Publicado em 18 de Setembro de 2019 às 14:19

Crianças fazem mural para desejar boa sorte a Philipe Lemos Crédito: Ludmilla Henriques
Faltam três dias para Philipe Lemos assumir na bancada do Jornal Nacional por um dia. Enquanto o apresentador da TV Gazeta se prepara, os capixabas continuam mostrando apoio ao seu trabalho.
Desta vez, alunos do Sesc de Cariacica, no bairro Santa Bárbara, fizeram um mural com frases desejando sorte a Philipe. "O ES será destaque nacional" e "Do ES para o Jornal Nacional" são as frases que dão título ao trabalho, onde as manchetes locais do Gazeta Online no Facebook eram reapresentadas pelos estudantes.
"O 2º A do Sesc e todo o ES estará ligado em você", encerra o trabalho com fotos de Philipe coladas no mural. Por fim, a turma deixou as boas energias para o apresentador.
"Boa sorte, Philipe Lemos. Nós estamos torcendo por você", gritou a turminha em frente ao mural no vídeo que você confere abaixo.
Após ver as imagens, o jornalista agradeceu. "Que homenagem bonita! Quero agradecer a esta homenagem, obrigado".
Além das crianças, internautas também se manifestaram sobre a ida do jornalista para a bancada do Jornal Nacional: "Parabéns! Estamos felizes. O Estado do Espírito Santo, agradece a todos nossos noticiaristas, em especial a você Philipe. Sucesso garoto!", escreveu Lauriene Oliveira Giuseppe, no Facebook.
"Muito sucesso para você e a sua amiga que vai estar com você", escreveu Magno Freitas, se referindo a Ana Lídia Daibes, apresentadora de Rondônia com quem Philipe vai dividir a bancada. 

