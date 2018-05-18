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PLEASE COME TO BRAZIL

Phi Phi O'Hara, de 'RuPaul's Drag Race', virá ao Brasil em julho

Drag vai ser atração de peso do World Pop Festival, em São Paulo

Publicado em 17 de Maio de 2018 às 21:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2018 às 21:40
Phi Phi O'Hara, drag queen que participou do reality RuPaul's Drag Race Crédito: Divulgação
O World Pop Festival ganhou uma atração de peso. A página oficial do festival no Facebook anunciou uma performance de Phi Phi O'Hara, participante do reality show RuPaul's Drag Race, no dia 21 de julho. Após o show, ela terá uma sessão de bate-papo com os fãs.
Conhecida como uma das participantes mais polêmicas do programa, a drag queen concorreu na 4ª temporada e acabou em segundo lugar. Posteriormente ela seria chamada para voltar ao reality, desta vez na edição RuPaul's Drag Race: All Stars.
O World Pop Festival é um evento que reúne atrações do universo pop e é voltado para os amantes de séries, filmes, quadrinhos, anime e games. O evento acontecerá, em São Paulo, entre os dias 19 e 22 de julho.

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