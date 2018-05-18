Phi Phi O'Hara, de 'RuPaul's Drag Race', virá ao Brasil em julho

Phi Phi O'Hara, drag queen que participou do reality RuPaul's Drag Race Crédito: Divulgação

O World Pop Festival ganhou uma atração de peso. A página oficial do festival no Facebook anunciou uma performance de Phi Phi O'Hara, participante do reality show RuPaul's Drag Race, no dia 21 de julho. Após o show, ela terá uma sessão de bate-papo com os fãs.

Conhecida como uma das participantes mais polêmicas do programa, a drag queen concorreu na 4ª temporada e acabou em segundo lugar. Posteriormente ela seria chamada para voltar ao reality, desta vez na edição RuPaul's Drag Race: All Stars.