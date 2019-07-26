PF vai agir na chegada de filho de Gagliasso e Ewbank, diz colunista

Publicado em 26 de julho de 2019 às 13:28
- Atualizado há 6 anos
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank vão chegar ao Brasil com o pequeno Bless, de 4 anos, no fim da próxima semana. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, até a Polícia Federal (PF) vai agir na chegada do novo filho do casal, adotado do Malawi, na África, mesmo país de Titi, de 6 anos. Isso porque, nos bastidores, o papo é de que não querem que a criança seja fotografada e nem abordada de forma agressiva por fotógrafos.
De acordo com a colunista, está sendo feito um planejamento junto da PF para o desembarque deles no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.
A ideia, segundo Fábia Oliveira, é de que os quatro saiam escoltados pela polícia pelo terminal de cargas. Eles passaram quase um mês na África para finalizar o processo de adoção do pequeno.
À colunista, a assessoria de imprensa de Bruno Gagliasso negou o plano.
