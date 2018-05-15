Personalidades fazem homenagens à atriz Margot Kidder

A atriz canadense Margot Kidder Crédito: Eva Rinaldi / Wikimmedia Commons

A atriz canadense Margot Kidder, conhecida por interpretar a personagem Lois Lane nos filmes "Superman: O Filme" e "Superman 2 - A Aventura Continua", morreu nesta segunda-feira, 14, em Montana, EUA, aos 69 anos. As causas da morte ainda não foram reveladas. Por ter participado de filmes tão icônicos, várias personalidades usaram as redes sociais para homenagear a atriz.

Brandon Routh, que interpretou o Super-Homem em "Superman - O Retorno", relembrou Margot pelo seu ativismo na conscientização do transtorno bipolar, distúrbio que a atriz enfrentou durante grande parte da sua vida adulta.

"Eu tive a honra de conhecer Margot Kidder e falar com ela sobre sua experiência de participar de um filme do Super-Homem. Ela é a minha Lois Lane, assim como Christopher Reeve é o meu Super-Homem. Só tenho a agradecer pela energia que ela trouxe para a Lois e sua luta pela conscientização de distúrbios mentais. Obrigado, Margot", escreveu o ator na sua conta no Twitter.

Já a atriz Teri Hatcher, que interpretou Lois Lane na série "Lois & Clark: As Novas Aventuras do Superman", falou do privilégio em dividir o mesmo papel com Margot. "Foi um privilégio dividir o mesmo papel de Lois Lane com essa maravilhosa atriz. Ela abriu o caminho de maneira brilhante. Deixo minhas condolências para sua família e amigos", tuítou Hatcher.

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"A família Reeve e sua fundação estão profundamente tristes pela morte de Margot Kidder. Voe alto e brilhe, amiga".

"Nas telas ela era mágica. Fora delas ela foi uma das mulheres mais gentis, doces e bondosas que eu já conheci. Vou sentir saudades, Margot Kidder. Seu legado vai viver para sempre".

"Obrigado por ser a Lois Lane da infância de muitos nós. Descanse em paz, Margot Kidder".

"Triste saber da partida de Margot Kidder. Ela trazia uma faísca de vivacidade em todos os filmes que participava. Adorei ela em filmes de horror cult como Sisters e Black Christimas. E é obvio que ela se mantém como a melhor Lois Lane nos mágicos Superman: O Filme e Superman 2 - A Aventura Continua. Que essa presença de tela única descanse em paz".

"Margot Kidder foi incrível nos filmes do Super-Homem. A Lois Lane que ela criou tinha tanta força, humor e vulnerabilidade que ela se tornou parte do que fez o filme ser o que é junto com Chris Reeve, Gene Hackman e outros"