Perfil no Instagram informa sobre acidente com a capixaba Day McCarthy

Day McCarthy Crédito: Reprodução/Instagram @realdaymccarthy

Day McCathy depois de ela ter perdido a verificação do outro perfil dela por ter feito comentários racistas na internet. Day ficou conhecida "Day McCarthy sofreu um acidente de carro neste domingo (4) e está internada no hospital entre a vida e a morte após bater carro. Orem por ela". Essa é a mensagem que aparece no stories do Instagram, que seria o perfil oficial dedepois de ela ter perdido a verificação do outro perfil dela por ter feito comentários racistas na internet. Day ficou conhecida depois de atacar Anitta e de fazer comentários racistas contra Titi, a filha do casal de atores Bruno Gagliasso e Giovana Ewbank

Um homem aparece na gravação dizendo ser o assessor da capixaba, que, segundo ele, está com o estado de saúde debilitado no hospital. "Eu sou o assessor dela. Ela sofreu um acidente de carro e eu estou pedindo para os seguidores mandarem boas energias. Ela está precisando muito", garante. Assista:

Em outro post ele publicou:

"Todos nós somos pecadores e erramos na vida e cabe a Deus julgar, não o mundo. A Day errou sim, mas em nenhum momento ela desejou a morte ou o mal a alguém. Se olhar os comentários vemos como as pessoas são más e hipócritas".

A afirmação que critica alguns comentários de internautas ainda veio seguida de: "Muitos desejando a morte da Day e fazendo piada de uma situação grave. Se fosse ela fazendo mesmo com um rico ou famoso estavam todos criticando. Da mesma forma que você deseja a morte ou o mal ao próximo, isso também volta para você".

Gazeta Online tentou entrar em contato com Day, que não atendeu às ligações. A reportagem dotentou entrar em contato com Day, que não atendeu às ligações.