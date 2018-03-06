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"Entre a vida e a morte"

Perfil no Instagram informa sobre acidente com a capixaba Day McCarthy

Homem que se diz assessor da socialite usou o Instagram para compartilhar a informação e pedir boas vibrações para a capixaba

Publicado em 06 de Março de 2018 às 13:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2018 às 13:08
Day McCarthy Crédito: Reprodução/Instagram @realdaymccarthy
"Day McCarthy sofreu um acidente de carro neste domingo (4) e está internada no hospital entre a vida e a morte após bater carro. Orem por ela". Essa é a mensagem que aparece no stories do Instagram, que seria o perfil oficial de Day McCathy depois de ela ter perdido a verificação do outro perfil dela por ter feito comentários racistas na internet. Day ficou conhecida depois de atacar Anitta e de fazer comentários racistas contra Titi, a filha do casal de atores Bruno Gagliasso e Giovana Ewbank.
Um homem aparece na gravação dizendo ser o assessor da capixaba, que, segundo ele, está com o estado de saúde debilitado no hospital. "Eu sou o assessor dela. Ela sofreu um acidente de carro e eu estou pedindo para os seguidores mandarem boas energias. Ela está precisando muito", garante. Assista: 
Em outro post ele publicou:
"Todos nós somos pecadores e erramos na vida e cabe a Deus julgar, não o mundo. A Day errou sim, mas em nenhum momento ela desejou a morte ou o mal a alguém. Se olhar os comentários vemos como as pessoas são más e hipócritas".
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A afirmação que critica alguns comentários de internautas ainda veio seguida de: "Muitos desejando a morte da Day e fazendo piada de uma situação grave. Se fosse ela fazendo mesmo com um rico ou famoso estavam todos criticando. Da mesma forma que você deseja a morte ou o mal ao próximo, isso também volta para você".
A reportagem do Gazeta Online tentou entrar em contato com Day, que não atendeu às ligações.
Capixaba Day McCarthy sofre acidente: "Está entre a vida e a morte" Crédito: Montagem Gazeta Online/Reprodução Instagram @realdaymccarthy

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