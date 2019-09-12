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Ela terminou por telefone

Pedro Scooby expõe fim de namoro com Anitta e desabafa: "Foi animal"

Em bate-papo exclusivo com o colunista Leo Dias, o surfista, que é patrocinado por grandes marcas globais, abriu o jogo e contou como terminou seu (rápido!) relacionamento com o furacão Anitta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2019 às 08:15

Publicado em 12 de Setembro de 2019 às 08:15

Crédito: Reprodução/Instagram @pedroscooby
Pedro Scooby falou com exclusividade ao colunista Leo Dias sobre o fim de seu relacionamento com Anitta. O papo aconteceu na Praia da Reserva, no Rio de Janeiro, e o surfista abriu o jogo sobre como foi o ponto final do amor entre os dois. "Eu respeito. As pessoas têm os seus motivos. Eu não debati", disse ele, após garantir que a Poderosa terminou por telefone com o bonitão
> Scooby expõe fortuna e fala de dinheiro de Anitta: "Conta gorda"
Scooby também fez um balanço sobre sua relação rápida com Anitta e assumiu que tentou corrigir erros que cometeu no passado com a ex-mulher, Luana Piovani, que foi bastante polêmica ao longo do relacionamento de Pedro com Anitta. "Eu me doei muito, fui muito intenso, muito verdadeiro, muito presente, muito carinhoso, muito atencioso. Nunca disse não", comentou. 
> Pedro Scooby radicaliza no visual após acabar namoro com Anitta
Apesar de estar visivelmente chateado, segundo escreveu o colunista, Scooby ainda elogiou Anittta - chamando-a de Larissa, seu nome real, assim como fazia o outro ex-namorado da cantora. "Eu tentei ser o máximo que eu pude, não me arrependo de nada, foi animal", concluiu. 
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Agora, o surfista trabalha em um projeto de programa no YouTube, como se fosse uma espécie de reality show sobre sua vida no mar e os bastidores do trabalho. Ele continua aliado a grandes marcas, das quais recebe patrocínios que o sustenta, e valorizam o lifestyle que ele revela nas redes sociais.
Atualmente, Scooby é patrocinado pela H. Stern, Red Bull e Ultimate Ears, de acordo com a agência que gerencia seu marketing pessoal, a Icons Agency. 

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