Pedro Scooby expõe fim de namoro com Anitta e desabafa: "Foi animal"

Crédito: Reprodução/Instagram @pedroscooby

Pedro Scooby falou com exclusividade ao colunista Leo Dias sobre o fim de seu relacionamento com Anitta. O papo aconteceu na Praia da Reserva, no Rio de Janeiro, e o surfista abriu o jogo sobre como foi o ponto final do amor entre os dois. "Eu respeito. As pessoas têm os seus motivos. Eu não debati", disse ele, após garantir que a Poderosa terminou por telefone com o falou com exclusividade ao colunista Leo Dias sobre o. O papo aconteceu na Praia da Reserva, no Rio de Janeiro, e o surfista abriu o jogo sobre como foi o ponto final do amor entre os dois. "Eu respeito. As pessoas têm os seus motivos. Eu não debati", disse ele, após garantir que a Poderosa terminou por telefone com o bonitão

ex-mulher, Luana Piovani, que foi bastante polêmica ao longo do relacionamento de Pedro com Anitta. "Eu me doei muito, fui muito intenso, muito verdadeiro, muito presente, muito carinhoso, muito atencioso. Nunca disse não", comentou. Scooby também fez um balanço sobre sua relação rápida com Anitta e assumiu que tentou corrigir erros que cometeu no passado com a, que foi bastante polêmica ao longo do relacionamento de Pedro com Anitta. "Eu me doei muito, fui muito intenso, muito verdadeiro, muito presente, muito carinhoso, muito atencioso. Nunca disse não", comentou.

Apesar de estar visivelmente chateado, segundo escreveu o colunista, Scooby ainda elogiou Anittta - chamando-a de Larissa, seu nome real, assim como fazia o outro ex-namorado da cantora. "Eu tentei ser o máximo que eu pude, não me arrependo de nada, foi animal", concluiu.

Agora, o surfista trabalha em um projeto de programa no YouTube, como se fosse uma espécie de reality show sobre sua vida no mar e os bastidores do trabalho. Ele continua aliado a grandes marcas, das quais recebe patrocínios que o sustenta, e valorizam o lifestyle que ele revela nas redes sociais.