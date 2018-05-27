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Pedro Figueiredo, o repórter gato da TV Globo se casa com namorado

O escolhido foi Erick Rianelli, profissional da mesma emissora

Publicado em 26 de Maio de 2018 às 22:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2018 às 22:38
Repórteres da TV Globo Pedro Figueiredo e Erick Rianelli se casam Crédito: Reprodução/Instagram
O repórter da TV Globo Pedro Figueiredo, que ganhou repercussão nacional após cobrir os atentados em Barcelona, na Espanha, em agosto de 2017, quando foi expulso por um policial durante uma transmissão ao vivo, acaba de se casar. O escolhido foi Erick Rianelli, profissional da mesma emissora.
 
Em seu perfil no Facebook, ele publicou uma foto do momento da união, acompanhada da seguinte legenda: "Enfim, casados".
"Dá pra ouvir meu coração batendo lá do Japão. Casamos", comemorou Erick. Com direito a brinde com champanhe e lua de mel em Buenos Aires, eles são só amor nas redes sociais desde que assumiram o romance.
"Juntos numa estrada só", postou Erick com uma foto do casal de mãos dadas curtindo a lua de mel na capital argentina. "O amor vence", escreveu ele em outra publicação recente. "#Tbt de férias com meu lindo pra lembrar que não importa como: amor é amor sempre", chegou a postar Pedro com o então noivo.
Pedro também ganhou notoriedade em outras reportagens, como a que ele era ofuscado por um gato [de verdade], que aparecia dirigindo uma moto de óculos escuros no fundo, em janeiro deste ano, durante a crise da segurança no Rio de Janeiro.
 
Confira os cliques do mais novo casal da TV.
Repórteres da TV Globo Pedro Figueiredo e Erick Rianelli se casam Crédito: Reprodução/Instagram
Pedro Figueiredo e Erick Rianelli Crédito: Reprodução/Instagram
Pedro Figueiredo e Erick Rianelli durante viagem Crédito: Reprodução/Instagram
Pedro Figueiredo e Erick Rianelli durante as férias Crédito: Reprodução/Instagram

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