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BBB19

Paula vence o BBB 19 leva para casa prêmio de R$ 1,5 milhão

A mineira conquistou 61,09% dos votos contra Alan, que teve 38,91%

Publicado em 13 de Abril de 2019 às 12:04

Publicado em 

13 abr 2019 às 12:04
Paula von Sperling Viana foi a grande vencedora do BBB19 Crédito: TV Globo/Reprodução
Paula von Sperling Viana, 28, é a grande vencedora do Big Brother Brasil 19. Na noite de sexta-feira (12), a 'sister' conquistou 61,09% dos votos contra Alan, que teve 38,91%. A mineira de Lagoa Santa levou para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão.
A vencedora mora em um sítio e conta que só participou do reality show para ajudar a família, que passa por uma crise financeira.
Uma das curiosidades sobre ela é que seu maior xodó é a porca de estimação Felipa, mas chamada carinhosamente de Pipa. Apesar dos 150 kg, ela é tratada com luxo, com direito a mamadeira e um lugarzinho na cama de Paula. Além dela, a jovem tem seis cachorros e já criou galinhas.
Em entrevista antes de entrar no programa, a mineira disse que se considera meiga, calma e sincera, mas admitiu que tem o dom de irritar as pessoas quando quer. "O pessoal aqui em casa fala que eu planto a sementinha da discórdia. Eu tenho o dom de irritar. Mas eu tenho um coração bom. É o meu pior defeito e minha melhor qualidade", afirmou.
De fato, em uma edição morna e sem grandes confusões, Paula foi a responsável pelos momentos mais polêmicos do BBB. Alguns de seus comentários foram apontados fora do programa como racistas e preconceituosos. A Polícia do Rio informou, inclusive, que vai chamar a mineira a depor sobre o assunto.
Durante o programa, Paula disse ter medo de Rodrigo por ele ter "contato com esse negócio de Oxum (...) Eu tenho medo disso". Alertada por Hariany para não falar mais sobre o assunto sob o risco de ser rotulada como preconceituosa, Paula afirmou: "Mas eu não sou não preconceituosa... Nosso Deus é maior."
Em outra ocasião, ela falou sobre a história de uma amiga que foi esfaqueada."E aí eu pensei que ia chegar um faveladão lá, mas, quando eu vi, o cara era branquinho, morou não sei quanto tempo na Austrália ou no Canadá, não sei".
A vencedora também esteve envolvida no caso de maior repercussão deste BBB: a expulsão de Hariany na quinta-feira (11), um dia antes da final. Amigas, as duas brigaram durante uma festa. Hariany perdeu o controle e empurrou Paula. Pela agressão, a 'sister' foi expulsa do programa.
O episódio levou o programa a bater o seu recorde de audiência na temporada. Segundo a Globo, o BBB de quinta (11) marcou 28 pontos em São Paulo, e 29 no Rio. Como um todo, no entanto, a atração deixou a desejar. Segundo a coluna Zapping, até o capítulo 71 (o programa terminou no 88), o BBB 19 somou 20,2 pontos de audiência na Grande São Paulo, ante 47 do BBB 5, a edição recordista até hoje, de onde vieram Grazi Massafera e Jean Wyllys.
Apesar da edição fraca, a Globo confirmou o BBB em 2020, que já está com as inscrições abertas. Tiago Leifert informou nesta sexta (12) que, como o número de pessoas interessadas em participar da atração foi muito grande em São Paulo e Rio, as inscrições nas duas cidades foram suspensas temporariamente, mas serão reabertas em breve.
Além de Paula, Alan levou para casa R$ 150 mil por ter ficado em segundo lugar. Já Carolina Peixinho ficou em terceiro e ganhou R$ 50 mil. A final teve apresentação da cantora Ivete Sangalo.

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