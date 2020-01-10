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Cegonha

Paula Lavigne anuncia que ela e Caetano Veloso serão avós

O filho de Tom será o primeiro neto de Paula Lavigne
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2020 às 23:31

Publicado em 09 de Janeiro de 2020 às 23:31

Paula Lavigne, 50, anunciou em suas redes sociais que ela e Caetano Veloso, 77, serão avós. Em foto publicada no Instagram, a produtora e empresária contou que Jasmine, mulher de Tom Veloso, filho do casal, está grávida. 
Paula Lavigne e Caetano Veloso Crédito: Instagram/@paulalavigne
"É com muita alegria que comunico que a família Lavigne-Veloso vai crescer (...) Avós felizes", escreveu Paula ao lado de uma imagem em que ela aparece sendo beijada por Caetano e com uma camiseta com a frase "Lute como uma avó".

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O bebê será o primeiro neto da produtora. Caetano, por sua vez, já é avô de Rosa, 13, e José, 11, ambos de Moreno Veloso, filhos do músico com a sua primeira mulher, Dedé Gadelha Veloso. 
Em suas redes sociais, Jasmine também publicou uma foto sua em que aparece a barriga de grávida. "Comecei o ano sendo morada", escreveu.

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