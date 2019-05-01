Paula Fernandes confirma fim de namoro com Gustavo Lyra

Paula Fernandes, 34, confirmou nesta terça-feira (30) o fim do namoro com o empresário Gustavo Lyra. Eles ficaram juntos por seis meses. Em seu perfil oficial no Instagram, a cantora publicou uma foto sua e escreveu na legenda: "Sigo sem medo de fazer escolhas para buscar minha felicidade!".
Em entrevista a Folha de S.Paulo em março, Paula disse que o namoro era recente e que eles estavam ainda em um momento de descobertas. "E que dure enquanto for bom para os dois", afirmou na ocasião.
Segundo a assessoria de imprensa de cantora,
ela está concentrada no trabalho
, principalmente, na gravação do novo DVD, no dia 12 de junho, em Sete Lagoas, Minas Gerais.
Além disso, a artista lança nesta terça (30) uma websérie baseada no EP (disco mais curto) "Hora Certa", lançado em fevereiro com seis faixas. O primeiro episódio tem como tema a canção "Hora Certa" e conta com a participação de duas fãs da cantora.