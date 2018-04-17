Paula do 'BBB 18' já foi loira e tamanho da boca chama atenção

Ela, que já é considerada uma das musas desse, já foi loira. Estamos falando de Paula, mineira que, sem dúvida, é uma das mais vaidosas desta edição do reality. Pouca gente sabe, mas ela adora mudar o visual e muitas pessoas até apostam que ela já fez algum preenchimento labial pelo volume que ostenta nos lábios.

Especulações à parte, a mineira também já foi loira - e isso nós podemos ter certeza. Fotos mostram que o look foi adotado em 2015 e ela ficou assim até o final do ano retrasado. A cada postagem que ela fazia no Instagram, um comentário diferente aparecia: "Parece uma Barbie", "Show esse cabelo" e "Shakira, é você?" são algumas das opiniões dos internautas sobre o visual de Paula. Veja galeria de fotos: