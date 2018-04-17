Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Combina?

Paula do 'BBB 18' já foi loira e tamanho da boca chama atenção

Internautas suspeitam que a ex-loira, atual morena, já fez algum preenchimento labial

Publicado em 17 de Abril de 2018 às 12:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2018 às 12:32
Paula do "BBB 18" já foi loira e tamanho da boca chama atenção Crédito: Reprodução/Instagram
Ela, que já é considerada uma das musas desse "Big Brother Brasil 18", já foi loira. Estamos falando de Paula, mineira que, sem dúvida, é uma das mais vaidosas desta edição do reality. Pouca gente sabe, mas ela adora mudar o visual e muitas pessoas até apostam que ela já fez algum preenchimento labial pelo volume que ostenta nos lábios. 
> Leia mais notícias de Entretenimento
Especulações à parte, a mineira também já foi loira - e isso nós podemos ter certeza. Fotos mostram que o look foi adotado em 2015 e ela ficou assim até o final do ano retrasado. A cada postagem que ela fazia no Instagram, um comentário diferente aparecia: "Parece uma Barbie", "Show esse cabelo" e "Shakira, é você?" são algumas das opiniões dos internautas sobre o visual de Paula. Veja galeria de fotos: 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'O dilema de Malaca': por que outra passagem crítica para a navegação gera preocupação no comércio global
Imagem de destaque
5 sinais de que o crescimento da sua empresa está acontecendo sem controle 
Pílula para tratamento de HIV
HIV: pílula diária em estudo pode ampliar opções de tratamento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados