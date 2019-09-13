Patrícia Abravanel se desespera com baratas no palco do SBT

Patrícia Abravanel passou por um sufoco no palco do "Topa ou Não Topa", programa do SBT, na gravação que aconteceu nesta semana. A filha de Silvio Santos teve que colocar uma barata de verdade na mão e acabou gritando ao perder o controle.
O momento que será exibido em breve para o público fez parte de um desafio proposta pela tesoureira da atração, que decidiu chamar um dos participantes do dia do programa para encarar os insetos e garantir um dinheiro a mais.
A herdeira do SBT, na verdade, esbanjou foi coragem ao pegar a barata e levá-la na plateia para ajudar o convidado.