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Patrícia Abravanel se desespera com baratas no palco do SBT

Climão! Momento fez parte de um programa que a herdeira do SBT apresenta semanalmente na emissora e até plateia ficou tensa com desespero da bonita
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

13 set 2019 às 06:09

Publicado em 13 de Setembro de 2019 às 06:09

Crédito: Gabriel Cardoso/SBT
Patrícia Abravanel passou por um sufoco no palco do "Topa ou Não Topa", programa do SBT, na gravação que aconteceu nesta semana. A filha de Silvio Santos teve que colocar uma barata de verdade na mão e acabou gritando ao perder o controle. 
O momento que será exibido em breve para o público fez parte de um desafio proposta pela tesoureira da atração, que decidiu chamar um dos participantes do dia do programa para encarar os insetos e garantir um dinheiro a mais. 
> Filha de Silvio Santos está namorando soldado da PM
A apresentadora Patrícia Abravanel no "Topa ou Não Topa" com barata na mão no palco do SBT Crédito: SBT/Reprodução
A herdeira do SBT, na verdade, esbanjou foi coragem ao pegar a barata e levá-la na plateia para ajudar o convidado. 

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