Para poupar Meghan, príncipe Harry deixa de beber álcool no réveillon

Harry e Meghan estão grávidos Crédito: Divulgação

Desde que soube que seria pai pela primeira vez, o príncipe Harry se mostra cuidadoso em relação à rotina com Meghan Markle. E neste fim de ano não foi diferente.

O duque de Sussex decidiu não ingerir bebida alcoólica durante o réveillon para poupar a esposa. As informações são do jornal britânico The Daily Express. A publicação também revela que esta teria sido a primeira vez que Harry passou o ano novo 'sóbrio'. O jornal ouviu fontes ligadas à realeza: "Considerando que Harry bebe intensamente desde que é um jovem adolescente, é uma conquista e tanto", avaliaram. Na virada de 2017 para 2018, o casal viajou para Monte Carlo e Mônaco.

Em respeito a gravidez de Meghan, ele teria suspendido também o consumo de outras bebidas, como chás e cafés - pouco recomendados para gestantes por conter cafeína.