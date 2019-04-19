Home
>
Famosos
>
Palmirinha explode de emoção no "Mais Você": "Hoje, eu posso morrer"

Palmirinha explode de emoção no "Mais Você": "Hoje, eu posso morrer"

Palmirinha foi a convidada de Ana Maria Braga desta sexta (19) para participar do "Mais Você", na Globo