Pai de Rihanna volta a ser processado por se passar por agente da cantora

Rihanna Crédito: Reprodução/ Instagram

O pai da cantora Rihanna, 31, está sendo processado por se passar por agente da cantora para fechar contratos e lucrar com a imagem da filha. Essa é a segunda vez que Ronald Fenty enfrenta a Justiça por isso.

Segundo o site americano TMZ, o autor do processo é o rapper americano e influenciador digital Harvey Justice, 23. O advogado dele, Alex Spiro, alega que Fenty disse a seu cliente contínuas vezes que ele representava Rihanna -o que não procede.

Justice diz ainda que o pai de Rihanna o enganou com um contrato de marketing, dizendo que a cantora teria um papel central na empresa que o agenciaria. Em abril de 2018, Justice e Ronald Fenty assinaram um acordo que previa orçamento de US$ 750 mil (R$ 2,9 mi) para projetos do artista.

Justice reclama, no entanto, que só conseguiu US$ 50 mil (R$ 193 mil) e que Felty não completou o pagamento até o momento, alegando que a verba está atrasada por causa de um investidor sul-americano. No processo, o artista pede todo o valor que foi prometido e mais adicional por danos morais.

Em janeiro deste ano, Rihanna já havia iniciado um processo contra o pai, que teria nomeado sua empresa de entretenimento como Fenty Entertainment, que poderia ser relacionada a marca Fenty Beauty, lançada pela cantora em 2012, antes da empresa dele, inaugurada apenas em 2017.

A cantora acusa o pai de lucrar em cima dela e disse que chegou a enviar cartas pedindo para que ele parasse de usar o mesmo nome de sua marca.

Ainda de acordo com queixa feita pela cantora, Ronald fechou negócios de até US$ 15,4 milhões (R$ 57,4 mi) em troca de shows da cantora, que nunca ficou sabendo do acordo. Ele também tentou licenciar o uso da marca Fenty em resorts.