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Pai de Rihanna volta a ser processado por se passar por agente da cantora

Ação judicial agora parte de rapper que pede reparo por danos morais

Publicado em 05 de Abril de 2019 às 17:49

Publicado em 

05 abr 2019 às 17:49
Rihanna Crédito: Reprodução/ Instagram
O pai da cantora Rihanna, 31, está sendo processado por se passar por agente da cantora para fechar contratos e lucrar com a imagem da filha. Essa é a segunda vez que Ronald Fenty enfrenta a Justiça por isso. 
Segundo o site americano TMZ, o autor do processo é o rapper americano e influenciador digital Harvey Justice, 23. O advogado dele, Alex Spiro, alega que Fenty disse a seu cliente contínuas vezes que ele representava Rihanna -o que não procede.
Justice diz ainda que o pai de Rihanna o enganou com um contrato de marketing, dizendo que a cantora teria um papel central na empresa que o agenciaria. Em abril de 2018, Justice e Ronald Fenty assinaram um acordo que previa orçamento de US$ 750 mil (R$ 2,9 mi) para projetos do artista.
Justice reclama, no entanto, que só conseguiu US$ 50 mil (R$ 193 mil) e que Felty não completou o pagamento até o momento, alegando que a verba está atrasada por causa de um investidor sul-americano. No processo, o artista pede todo o valor que foi prometido e mais adicional por danos morais.
Em janeiro deste ano, Rihanna já havia iniciado um processo contra o pai, que teria nomeado sua empresa de entretenimento como Fenty  Entertainment, que poderia ser relacionada a marca Fenty Beauty, lançada pela cantora em 2012, antes da empresa dele, inaugurada apenas em 2017.
A cantora acusa o pai de lucrar em cima dela e disse que chegou a enviar cartas pedindo para que ele parasse de usar o mesmo nome de sua marca.
Ainda de acordo com queixa feita pela cantora, Ronald fechou negócios de até US$ 15,4 milhões (R$ 57,4 mi) em troca de shows da cantora, que nunca ficou sabendo do acordo. Ele também tentou licenciar o uso da marca Fenty em resorts.
O processo diz que Rihanna não tem "absolutamente nenhuma afiliação" com a Fenty Entertainment e que a companhia está utilizando indevidamente o seu nome, como se fosse associada a ela.

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