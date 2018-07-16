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Preocupação

Pai de Meghan Markle diz que filha está 'aterrorizada' com pressão real

Thomas Markle, de 73 anos, não compareceu ao casamento da filha com o príncipe Harry

Publicado em 16 de Julho de 2018 às 12:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2018 às 12:03
Príncipe Harry e Meghan Markle saindo do Castelo de Cardiff, no País de Gales Crédito: Reprodução/Instagram @bethshoreyphotoj
A família de Meghan Markle não parece estar disposta a deixar a nova Duquesa de Sussex viver seu conto de fadas em paz. Desta vez foi o pai de Meghan, Thomas Markle, quem deu entrevista e criou polêmica ao dizer que acredita que a filha esteja "aterrorizada" com a pressão da vida dentro da família real.
Falando ao jornal britânico The Sun, Markle disse temer que a filha esteja tendo dificuldades na transição de atriz à duquesa. "Eu acho que ela está aterrorizada", contou.
"Eu vejo em seus olhos, eu vejo em sua face e vejo em seu sorriso. Eu vi o sorriso dela por anos. Eu conheço o sorriso dela. Eu não gosto do que eu estou vendo agora", desabafou o pai de Meghan. "Este não é nem um sorriso falso, é um sorriso de dor", afirmou ao jornal.
Markle, de 73 anos, não compareceu ao casamento da filha com o príncipe Harry, em maio, após ter um ataque cardíaco e passar por uma cirurgia dias antes da cerimônia. Na época, ele estava sob grande estresse, já que havia sido revelado que ele e a meia-irmã de Meghan, Samantha, haviam combinado com um fotógrafo de fazer fotos positivas dele e vazá-las na imprensa. "Eu não fiz isso por dinheiro, fiz isso para mudar minha imagem. Foi um erro", disse, após o ocorrido.
O americano, que hoje vive no México, também falou sobre a família real. "Há um preço muito grande a se pagar para estar casado com essa família", disse ele, que ainda criticou os costumes e tradições da realeza britânica, chamando-os de "ultrapassados".
"Podem ter sido alguns dias ruins. Não sei. Me preocupa muito. Eu acho que ela está sob muita pressão", declarou.

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