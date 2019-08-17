Home
Famosos
Padre Fábio de Melo sobre saída do Twitter: sabe que me fez bem?

O padre está longe do Twitter desde a semana passada, quando se envolveu em um bate-boca na rede, o padre afirmou estar se sentindo mais leve