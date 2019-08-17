Padre Fábio de Melo sobre saída do Twitter: sabe que me fez bem?

15/01/2019 - Padre Fábio Melo Crédito: Instagram / @pefabiodemelo

Após lutar anos contra uma depressão, Fábio de Melo está fazendo de tudo para manter sua saúde mental em bom estado. E isso pode significar um afastamento das redes sociais.

Longe do Twitter desde a semana passada, quando se envolveu em um bate-boca na rede, o padre afirmou estar se sentindo mais leve.

"Você sabe que me fez bem? Me sobrou mais tempo, as redes sociais roubam muito tempo da gente. Twitter era o lugar que eu mais gostava de estar, sempre foi o meu lugar preferido. Mas nada precisa ser definitivo", disse ele à revista Quem.

"Gosto da liberdade de dizer que neste momento isso é pesado para mim. Acho o Instagram mais leve que o Twitter, talvez por ser o território da imagem. Me utilizo do espaço de forma leve e bem humorada", concluiu.

O bate-boca no Twitter do padre começou com um comentário dele sobre a "saidinha" de dia dos pais de Alexandre Nardoni, condenado por matar a filha em 2008. "Não entendo de leis, mas a 'saidinha' deveria ser permitida somente no dia de finados. Para que visitassem os túmulos dos que eles mataram", tuitou ele.

O comentário gerou reações das mais variadas e uma longa discussão sobre ressocialização, justiça e sistema penal. Após o desgaste, o padre optou por se despedir da rede.

"Meus queridos, vou ficando por aqui. Tenho uma saúde emocional a ser cuidada. Sei o quanto já provei a solidão provocada pela depressão, pelo pânico. Tomar remédios só faz sentido quando evitamos os gatilhos dos desconfortos. Este lugar deixou de ser saudável pra mim. Obrigado!", escreveu.