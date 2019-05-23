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"Padre zoeiro"

Padre Fábio de Melo pede perdão e nega desmaio: "Foi brincadeira"

Religioso fez um post em seu Instagram falando que havia sido socorrido e levado para pronto-socorro após um mal súbito durante exame de sangue
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

23 mai 2019 às 19:04

Publicado em 23 de Maio de 2019 às 19:04

Crédito: Kleber Alepereira
O padre Fábio de Melo criou o maior rebuliço na web quando postou um storie em seu perfil do Instagram dizendo que havia sido socorrido e levado às pressas para um pronto-socorro após um mal súbito durante um exame de sangue de rotina. 
> Padre Fábio de Melo é socorrido após mal súbito em exame de sangue
Segundo o próprio religioso, que respondeu um post no Instagram, foi só uma brincadeira: "Misericórdia, gente! Foi uma brincadeira que fiz nos stories. Peço perdão aos que me levaram a sério". Em seguida, ele fez o mesmo post em seu próprio perfil. 
Nos comentários das postagens, os internautas não perdoaram e um fã logo soltou: "Nível de trouxa atualizado com sucesso. Se até o padre me enganou, o que esperar do crush, né?". Outra fã comentou: "Padre mais zoeira do mundo". 
 

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