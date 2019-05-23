Padre Fábio de Melo pede perdão e nega desmaio: "Foi brincadeira"

criou o maior rebuliço na web quando postou um storie em seu perfil do Instagram dizendo que havia sidopara umapós um mal súbito durante umde rotina.

Segundo o próprio religioso, que respondeu um post no Instagram, foi só uma brincadeira: "Misericórdia, gente! Foi uma brincadeira que fiz nos stories. Peço perdão aos que me levaram a sério". Em seguida, ele fez o mesmo post em seu próprio perfil.