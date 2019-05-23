Padre Fábio de Melo pede perdão e nega desmaio: "Foi brincadeira"

O padre Fábio de Melo criou o maior rebuliço na web quando postou um storie em seu perfil do Instagram dizendo que havia sido socorrido e levado às pressas para um pronto-socorro após um mal súbito durante um exame de sangue de rotina.
Segundo o próprio religioso, que respondeu um post no Instagram, foi só uma brincadeira: "Misericórdia, gente! Foi uma brincadeira que fiz nos stories. Peço perdão aos que me levaram a sério". Em seguida, ele fez o mesmo post em seu próprio perfil.
Nos comentários das postagens, os internautas não perdoaram e um fã logo soltou: "Nível de trouxa atualizado com sucesso. Se até o padre me enganou, o que esperar do crush, né?". Outra fã comentou: "Padre mais zoeira do mundo".