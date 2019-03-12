Home
Padre Fábio de Melo fala do calor e é respondido por Nando Reis na web

'Depois que a dupla Sandy e Júnior terminou nós nunca mais tivemos as 4 estações', escreveu no Twitter