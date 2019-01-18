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CARNAVAL 2019

Padre do Cristo Redentor, que casou Alok, será puxador de samba

Omar será um dos intérpretes do samba-enredo da escola do Rio de Janeiro

Publicado em 17 de Janeiro de 2019 às 21:45

Publicado em 

17 jan 2019 às 21:45
15/01/2019 - Padre Omar ao lado do casal Romana e Alok no Cristo Redentor Crédito: Divulgação Cristo Redentor
Padre Fábio de Melo? Padre Marcelo Rossi? Nada disso. O religioso do momento no mundo das celebridades é o padre Omar Raposo, reitor do Santuário do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.
Após celebrar o casamento do DJ Alok com a médica Romana Novais, padre Omar foi convidado pela Unidos da Tijuca para ser um dos puxadores do samba-enredo da escola no desfile na Marquês de Sapucaí, que sairá no domingo Carnaval (3.mar.2019).
Segundo a escola de samba, o religioso está feliz e honrado com o convite. "Me sinto muito honrado em poder estar lá na avenida, com a Unidos da. Tijuca. Vou participar de todos ensaios que forem necessários. A Igreja está cada vez mais próxima do carnaval e isso é muito bom", disse Omar.
Omar é o responsável pelas cerimônias no Cristo Redentor e, além do casamento de Alok, presidiu a cerimônia da modelo Michelle Alves com o empresário de Madonna, Guy Oseary, em 2017.
Alok e Romana Novais: sim-sim no Cristo Redentor e lua de mel nas Maldivas Crédito: Michel Castro/Rubens Cerqueira/Reprodução/Instagram @alok
Padre Omar estudou piano no Conservatório Brasileiro de Música, é membro honorário da Academia Internacional de Música e fez o Curso de Música Sacra da Universidade Santa Cecília de Roma, na Itália. Ele também tem forte vocação em evangelizar através da música.
Segundo a biografia disponível no site do religioso, além de gostar de samba, Omar é fã de futebol e colunista do jornal O Dia.
Neste ano, o samba-enredo da Unidos da Tijuca será "Cada macaco no seu galho. Ó, meu Pai, me dê o pão que eu não morro de fome!"

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