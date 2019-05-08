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Pabllo Vittar vive romance com ator pornô, diz colunista

Nos bastidores, comentário é de que a drag se relacionou com o ator pornô Diego Barros durante sua passagem por Londres, na Inglaterra

Publicado em 

08 mai 2019 às 13:20

Publicado em 08 de Maio de 2019 às 13:20

Crédito: Montagem Gazeta Online
Pabllo Vittar é famosa por sempre dizer "solteira sim, sozinha nunca". E parece que em sua passagem por Londres, na Inglaterra, durante sua turnê pela Europa, a cantora não ficou sozinha no hotel em que se hospedou. 
> Capixaba curte noitada com Pabllo Vittar em Londres
Segundo informações do TV Foco, o ator pornô Diego Barros, famoso no meio em que atua, trabalha em Londres e chegou a ser flagrado no show de Pabllo na boate Heaven, na capital londrina. 
O ator pornô Diego Barros Crédito: Reprodução/Instagram @diego_rodrigob
De acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, Pabllo já vem se envolvendo com o rapaz há algum tempo e os dois podem estar vivendo um romance
LONDRES
Em um comentário feito por um seguidor nas redes sociais do rapaz, um fã questiona: "Você ficou com a Pabllo Vittar? A pergunta que não quer calar". O ator retrucou: "Não, meu querido. Só fui ao quarto do hotel dela mesmo para brincar de pula-pula, por isso a cama estava desarrumada. Boa semana para você!". 
Crédito: Reprodução/Instagram @diego_rodrigob
Crédito: Reprodução/Instagram @diego_rodrigob
Crédito: Reprodução/Instagram @diego_rodrigob

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