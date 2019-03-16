Home
Pabllo Vittar se veste de Marilyn Monroe e usa prótese de silicone

Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram nesta sexta-feira (15), Pabllo aparece com peruca loira e com uma prótese de silicone, que segundo ela, nunca tinha usado