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Peruca loira

Pabllo Vittar se veste de Marilyn Monroe e usa prótese de silicone

Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram nesta sexta-feira (15), Pabllo aparece com peruca loira e com uma prótese de silicone, que segundo ela, nunca tinha usado

Publicado em 

16 mar 2019 às 15:41

Publicado em 16 de Março de 2019 às 15:41

Pabllo Vittar, 24, já apareceu nas redes sociais com várias fantasias diferentes, incluindo Mulher Gato e personagem da novela "Rebeldes". Desta vez, a drag queen apostou em um clássico e se vestiu como a atriz Marilyn Monroe, que faleceu em 1962.
Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram nesta sexta-feira (15), Pabllo aparece com peruca loira e com uma prótese de silicone, que segundo ela, nunca tinha usado.
"Esses peitos eu vou usar pra dar close, tirar foto, frescar na internet, fazer graça", disse ela. "Nunca tinha me montado com peitos, me sinto muito mais confiante e poderosa". 
Em outro vídeo, ela dubla o momento em que Monroe canta parabéns ao então presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, que foi assassinado em 1963.
Recentemente, Pabllo foi anunciada como atração de uma festa da parada LGBT de Nova York.
O evento Pride Island 2019, o mais disputado da parada, acontece nos dias 29 e 30 de junho e terá nomes como Grace Jones e Teyana Taylor. 
Pabllo se apresenta no sábado, dia 29, junto a Amara La Negra e DJ Johnny Dynell, no Pier 97 do Hudson River Park. 
A drag queen brasileira também esteve na parada LGBT de São Paulo em 2018 e, mais recentemente, no seu bloco de Carnaval.

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