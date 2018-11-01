Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Phamella

Pabllo Vittar se emociona ao encontrar irmã gêmea na TV

'Eu amo ela demais, a gente é parceira 'unha e carne'', contou a cantora enquanto via fotos de sua infância ao lado de Phamella

Publicado em 01 de Novembro de 2018 às 19:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2018 às 19:28
A cantora Pabllo Vittar se emocionou ao encontrar sua irmã gêmea, Phamella, e sua mãe, Verônica, no estúdio do Encontro com Fátima Bernardes nesta quinta-feira, 1º, aniversário de Pabllo e de sua irmã.
Pabllo Vittar se emociona no "Encontro" ao ver irmã gêmea Crédito: Reprodução/Twitter Encontro
"Eu amo ela demais, a gente é parceira 'unha e carne'", contou a cantora enquanto via fotos de sua infância ao lado de Phamella, que entrou no estúdio e a surpreendeu.
Phamella, que tem o nome parecido ao de nascimento da irmã, Phabullo, elogiou-a: "Vim aqui pra falar de perto o quanto essa pessoa é maravilhosa, como irmã, como amiga, como tia, como filha... Te amo mana, sucesso sempre."
Fátima Bernardes questionou em seguida: "Queria saber se essa paz era verdadeira desde pequenininhas". "Não era, não vou mentir aqui", respondeu Pabllo, sincera. Na sequência, sua mãe, Verônica, e seu sobrinho, Arthur, também apareceram.
"Brigavam pouco, mas brigavam, né. Criança não deixa barato. Três juntos!", contou sua mãe, que ressaltou que, fora de casa, as três se defendiam.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Orquestra homenageia Raul Seixas em noite especial em Vitória
Arnaldinho Borgo e Ricardo Ferraço
Arnaldinho Borgo: "Vamos ajudar Ricardo a ganhar a eleição"
A atriz Erika Januza ficou internada por conta de um infecção
Pielonefrite é grave? Conheça as causas da infecção da atriz Erika Januza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados