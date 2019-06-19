Pabllo Vittar posa só de calcinha antes de cantar para Elizabeth II

A rainha Elizabeth II assistiu a uma apresentação da drag brasileira Pabllo Vittar nesta terça (18), em cerimônia que aconteceu na sede da ONU, em Nova York. Mas, antes de soltar a voz, a artista posou para uma foto só de calcinha vermelha.
A apresentação de Pabllo aconteceu pelo aniversário de 93 anos da rainha, completados no último dia 21 de abril.
A drag apostou em um vestido curto com plumas para cantar para uma plateia que era formada, basicamente, por embaixadores e representantes de todo o Reino Unido.