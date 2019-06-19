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Música para a rainha

Pabllo Vittar posa só de calcinha antes de cantar para Elizabeth II

Drag se apresentou na sede da ONU, em Nova York

Publicado em 19 de Junho de 2019 às 12:17

Publicado em 

19 jun 2019 às 12:17
A artista Pabllo Vittar na sede da ONU, em Nova York Crédito: Reprodução/Instagram @pabllovittar
A rainha Elizabeth II assistiu a uma apresentação da drag brasileira Pabllo Vittar nesta terça (18), em cerimônia que aconteceu na sede da ONU, em Nova York. Mas, antes de soltar a voz, a artista posou para uma foto só de calcinha vermelha
A artista Pabllo Vittar posa só de calcinha vermelha Crédito: Reprodução/Instagram @pabllovittar
A apresentação de Pabllo aconteceu pelo aniversário de 93 anos da rainha, completados no último dia 21 de abril. 
A drag apostou em um vestido curto com plumas para cantar para uma plateia que era formada, basicamente, por embaixadores e representantes de todo o Reino Unido. 

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