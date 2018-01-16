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Pabllo Vittar pede bota de Anitta emprestada

Funkeira, no entanto, ainda não respondeu a amiga
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2018 às 13:17

Publicado em 16 de Janeiro de 2018 às 13:17

Pabllo Vittar pede bota de Anitta emprestada Crédito: Reprodução/Instagram @anitta/Montagem Gazeta Online
Quem nunca pediu nada emprestado à amiga que atire a primeira pedra! 2018, no entanto, já começa com guarda-roupa solidário no mundo dos famosos. Isso porque Pabllo Vittar pediu à cantora Anitta uma bota que ela postou em foto no Instagram emprestada. O item, aparentemente de luxo - já que é cravejado com cristais -, também foi elogiado por Hugo Gloss, que fez questão de comentar sobre o acessório em inglês: "I love these boots" (eu amo essas botas, em tradução livre).
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Se vai rolar ou não o empréstimo, não temos como saber. Até porque, a cantora não respondeu Pabllo, com quem já gravou clipe que foi sucesso na internet. "Sua Cara", poucas horas depois do lançamento, já havia quebrado recorde: a produção foi a mais rápida no mundo a alcançar 1 milhão de curtidas no YouTube. Veja o post em que Pabllo pede bota emprestada a Anitta: 

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