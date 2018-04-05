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Pabllo Vittar impressiona fãs com 'antes e depois' de maquiagem

Cantora postou em uma rede social seu processo de transformação

Publicado em 05 de Abril de 2018 às 12:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2018 às 12:43
Pabllo Vittar impressiona fãs com "antes e depois" de maquiagem Crédito: Reprodução/Instagram @fofoquei
A cantora Pabllo Vittar voltou aos holofotes nesta semana nas redes sociais por postar imagens que mostram seu processo de transformação com a maquiagem. No stories de seu próprio perfil no Instagram, ela apareceu primeiro sem maquiagem e de peruca e surpreendeu os internautas. Em seguida, surgiu pronta, mostrando a diferença que a produção faz. 
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Recentemente, a cantora passou por três cirurgias: correção do desvio de septo, adenoide (quando o paciente apresenta rinite e sinusite frequentes, roncos e dificuldade para respirar) e rinoplastia (plástica no nariz). 

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