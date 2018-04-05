Pabllo Vittar impressiona fãs com 'antes e depois' de maquiagem

A cantora Pabllo Vittar voltou aos holofotes nesta semana nas redes sociais por postar imagens que mostram seu processo de transformação com a maquiagem. No stories de seu próprio perfil no Instagram, ela apareceu primeiro sem maquiagem e de peruca e surpreendeu os internautas. Em seguida, surgiu pronta, mostrando a diferença que a produção faz.
Recentemente, a cantora passou por três cirurgias: correção do desvio de septo, adenoide (quando o paciente apresenta rinite e sinusite frequentes, roncos e dificuldade para respirar) e rinoplastia (plástica no nariz).