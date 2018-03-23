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Pabllo Vittar faz postagens após cirurgia no nariz

Cantora postou foto abraçada a amigo e escreveu: Meu namorado é lindo

Publicado em 22 de Março de 2018 às 23:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2018 às 23:34
Cantora Pabllo Vittar Crédito: Reprodução | Instagram
Os fãs que acompanham a drag queen Pabllo Vittar nas redes sociais notaram que ela apareceu em suas últimas postagens com bandagens no nariz. A sua assessoria de imprensa informou a reportagem que ela passou por algumas cirurgias.
Na última quarta-feira (21), Pabllo postou um vídeo com a legenda Amigos falsos, narizes de verdade. Ela fez correção do desvio de septo e operou a glândula adenoide, além de fazer uma rinoplastia (cirurgia plástica no nariz).
> Pabllo Vittar faz três cirurgias e garante: "Não foi por estética"
A drag queen ainda postou uma foto abraçada a um rapaz e escreveu Meu namorado é lindo. Apesar disso indicar que ela estaria em um relacionamento, sua assessoria negou o fato: O Leo não é namorado da Pabllo, mas sim um amigo.

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