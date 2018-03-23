Pabllo Vittar faz postagens após cirurgia no nariz

Cantora Pabllo Vittar Crédito: Reprodução | Instagram

Os fãs que acompanham a drag queen Pabllo Vittar nas redes sociais notaram que ela apareceu em suas últimas postagens com bandagens no nariz. A sua assessoria de imprensa informou a reportagem que ela passou por algumas cirurgias.

Na última quarta-feira (21), Pabllo postou um vídeo com a legenda Amigos falsos, narizes de verdade. Ela fez correção do desvio de septo e operou a glândula adenoide, além de fazer uma rinoplastia (cirurgia plástica no nariz).