Pabllo Vittar faz postagens após cirurgia no nariz

Os fãs que acompanham a drag queen Pabllo Vittar nas redes sociais notaram que ela apareceu em suas últimas postagens com bandagens no nariz. A sua assessoria de imprensa informou a reportagem que ela passou por algumas cirurgias.
Na última quarta-feira (21), Pabllo postou um vídeo com a legenda Amigos falsos, narizes de verdade. Ela fez correção do desvio de septo e operou a glândula adenoide, além de fazer uma rinoplastia (cirurgia plástica no nariz).
A drag queen ainda postou uma foto abraçada a um rapaz e escreveu Meu namorado é lindo. Apesar disso indicar que ela estaria em um relacionamento, sua assessoria negou o fato: O Leo não é namorado da Pabllo, mas sim um amigo.