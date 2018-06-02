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Pabllo Vittar dispensa rótulo de ícone LGBT

Cantora se apresenta no Milkshake Festival com nomes como Preta Gil, Daniela Mercury, Gretchen e Wanessa Camargo

Publicado em 02 de Junho de 2018 às 11:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2018 às 11:45
Pabllo Vittar apresenta programa no Multishow Crédito: Guto Costa/Multishow
Pabllo Vittar, Preta Gil, Wanessa Camargo, Daniela Mercury, As Bahias e a Cozinha Mineira e a cantora Gretchen são as principais atrações do Milkshake Festival, que será realizado neste sábado, 2, na Arena Anhembi, em São Paulo.
O evento, de origem holandesa, chega à segunda edição no Brasil e faz um aquecimento para a 22ª Parada do Orgulho LGBT, no domingo, 4. "É muito bom participar de um festival que celebra a diversidade. Antigamente, a gente tinha uma dificuldade gigantesca para se enxergar. Como homossexual, eu não encontrava uma figura para me inspirar. Hoje é muito bom ver pessoas LGBTs na música", afirmou Pabllo Vittar em entrevista ao Estado. Pabllo também falou sobre homofobia e representatividade na música.
"Eu não me vejo como o maior ícone LGBT. Acho que as outras atrações do festival são tão ou mais importantes. Carregamos essa bandeira juntos e com o maior orgulho. Muitas pessoas vieram antes de mim e abriram um caminho maravilhoso para diminuir o preconceito. Uma drag queen cantando no palco, independentemente da música que ela faça, já é por si só um ato político", diz Pabllo.
ATRAÇÕES
O Milkshake Festival terá a participação do grupo Balão Mágico em sua formação original como celebração dos 35 anos de sua criação. Simony, Mike e Tob estarão juntos no palco novamente. Jairzinho, que está morando em Nova York, não vai participar do show. "O Balão não tem raça, não tem gênero, não tem nada. Para mim, é uma volta de tudo que foi mágico", afirmou Simony.
"Que todos tenham saúde. Só isso, independentemente do gênero e orientação sexual", complementou Gretchen à reportagem.
Com diversos palcos, o Milkshake Festival vai abrigar ainda a primeira DragCon, convenção de drag queens brasileiras. Nany People, Salete Campari, Aretuza Lovi e Marcia Pantera são presenças já confirmadas.
As informações são do jornal
O Estado de S. Paulo.

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