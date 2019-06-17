O. J. Simpson nega ser pai de Khloé Kardashian

Em 1994, quando foi acusado de assassinato , O. J. teve como advogado Robert Kardashian, que havia sido casado e tido quatro filhos com Kris Jenner. Por conta da proximidade com a família antes mesmo do caso, começaram a surgir especulações de que O. J. era o verdadeiro pai de Khloé. No entanto, na publicação desta segunda-feira, 17, ele nega qualquer envolvimento amoroso com Kris.

"Bob Kardashian era como um irmão para mim. Ele conheceu e se casou com Kris [Jenner] e eles realmente tiveram momentos ótimos enquanto estiveram juntos. Infelizmente, isso acabou. Mas nunca, e quero enfatizar nunca, de qualquer maneira ou forma, eu já tive algum interesse romântico e sexual em Kris. Eu nunca percebi qualquer indício de que ela tivesse interesse em mim. Então, todas essas histórias são apenas falsas. Khloé, como todas as garotas, eu tenho muito orgulho, assim como eu sei que Bob teria se ele estivesse aqui. O simples fato da questão é que ela não é minha [filha]", explicou na gravação.