"Nunca mexi na boca", diz Cleo Pires sobre ter feito plásticas Crédito: Reprodução/Instagram @cleooficial

A atriz e cantora Cleo Pires respondeu um internauta que a criticou e a 'aconselhou' a não modificar seu corpo. O usuário do Twitter, identificado como Anderson, publicou uma mensagem afirmando que a boca de Cleo estaria "estranha" e que ela não deveria modificar seu corpo.

"No meu rosto e corpo faço o que bem entender, quem tem que estar feliz com isso sou eu. Nunca mexi na minha boca, coloquei aparelho durante anos e mudou minha arcada. Minha boca não é perfeita, às vezes fica meio tortinha, às vezes mais cheinha, mais murchinha. Chama ser normal!", respondeu Cleo.

Em seguida, complementou: "E pra ficar bem claro, a mudança plástica que fiz no rosto foi no nariz. E se eu quiser fazer mais alguma eu faço e ninguém tem nada a ver com isso. [...] Prefiro meu nariz hoje em dia do que antes."