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Críticas

'Nunca mexi na boca', diz Cleo Pires sobre ter feito plásticas

'No meu rosto e corpo faço o que bem entender', disse

Publicado em 03 de Julho de 2018 às 12:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2018 às 12:22
"Nunca mexi na boca", diz Cleo Pires sobre ter feito plásticas Crédito: Reprodução/Instagram @cleooficial
A atriz e cantora Cleo Pires respondeu um internauta que a criticou e a 'aconselhou' a não modificar seu corpo. O usuário do Twitter, identificado como Anderson, publicou uma mensagem afirmando que a boca de Cleo estaria "estranha" e que ela não deveria modificar seu corpo.
"No meu rosto e corpo faço o que bem entender, quem tem que estar feliz com isso sou eu. Nunca mexi na minha boca, coloquei aparelho durante anos e mudou minha arcada. Minha boca não é perfeita, às vezes fica meio tortinha, às vezes mais cheinha, mais murchinha. Chama ser normal!", respondeu Cleo.
Em seguida, complementou: "E pra ficar bem claro, a mudança plástica que fiz no rosto foi no nariz. E se eu quiser fazer mais alguma eu faço e ninguém tem nada a ver com isso. [...] Prefiro meu nariz hoje em dia do que antes."
Posteriormente, o mesmo usuário publicou nova mensagem, afirmando que "não quis ofender ninguém", fazendo com que Cleo respondesse novamente: "Opinião a gente dá para quem pede. Principalmente se for negativa."

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