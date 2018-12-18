Nudez na internet: musas falam de cachê, arrependimentos e sonhos

Na era dos milhares de likes, musas conquistam diversas atenções nas redes sociais, desbancando revistas que tinham anos no mercado, como a conhecida Playboy. Mas a era digital também trouxe dor de cabeça  agora sua nudez será eterna, mesmo que decidam seguir para outro plano, como é o caso de Andressa Urach. Para entender o que cada uma das musas pensam sobre o assunto, elas dão conselhos e comentam sobre um possível arrependimento de ter posado nua nessa época.

Fabiana Britto Crédito: Divulgação/CO Assessoria

Fabiana Britto, apresentadora de TV italiana e uma das capas recordes de vendas na Playboy já posou duas vezes na Europa: Portugal e Itália. "Foram trabalhos incríveis que amei fazer", conta. A apresentadora também revelou que já está trabalhando em outro projeto na Itália para ser publicado em dezembro, mas que em pouco tempo poderá contar os detalhes para todos. "Elas devem fazer o que as fazem se sentirem bem e serem seguras de si mesmas, além de se amarem sempre".

Sabrina Boing Boing Crédito: Divulgação/CO Assessoria

Sabrina Boing Boing contou que está com um ensaio inédito pronto, mas ainda está analisando se permite publicar ou não. Ela já posou 5 vezes (sim, cinco!), fazendo muitas fotos de topless e disse que não se arrepende. "Não me arrependo porque, na época que aceitei, me parecia uma boa escolha e me rendeu bastante trabalho, além de conseguir ótimos cachês pelos ensaios". Mas hoje ela comenta que os valores que oferecem para posar nua estão abaixo do mercado. "Hoje os tempos são outros, já não existe cachê por ensaio nu. Está banalizado, já não é nada especial, mas quem estiver a procura, não deve olhar para trás".

Débora Porto Crédito: Divulgação/CO Assessoria

A musa plus size Débora Porto posou pela primeira vez para a revista Sexy e conseguiu recordes de vendas após a publicação mudar o posicionamento de aceitar apenas modelos padrões. Ela conta que jamais se arrependeu de ter fotografado sem roupa. "Tenho muito orgulho de ter posado nua e as fotos são de bom gosto, tudo muito lindo. Só tenho orgulho". E ainda deixou um conselho: "Se quiser posar nua, procura ver se é isso mesmo que quer e boa sorte".

Dani Sperle Crédito: Divulgação/CO Assessoria

Dani Sperle já posou duas vezes e diz que posaria novamente se o cachê fosse "muito bom". "Não me arrependo. O trabalho nu artístico faz parte da minha história", dispara. Ela também aconselha a todas a pensar bem antes de fazer. "Se estiver disposta e o cachê valer a pena, se joga, porque é um trabalho nu artístico, mas tem que estar tranquila e certa do que quer para não se arrepender depois, né", analisa.

Cida Alves Crédito: Divulgação/CO Assessoria

Cida Alves, sósia da Tatá Werneck, também posou apenas uma única vez para a Playboy de Portugal. "Não me arrependo, sempre quis posar nua", avalia. Ela conta que posaria de novo se tivesse oportunidade e aconselha: "Quem for posar nua, deve pensar muito bem, com antecedência, para não se arrepender no futuro", conclui.

Nathy Kihara Crédito: Divulgação/CO Assessoria

Nathy Kihara, Musa de Ipanema, já posou para dois ensaios de nu artístico para diferentes revistas. "Encaro isso como meu trabalho e como tudo que faço eu gosto e tenho prazer em fazer. Além de trabalho, eu encaro como uma expressão das artes, tanto que em breve estarei estrelando uma nova edição de um outro ensaio internacional que estou fazendo", confessa.

Sobre a exposição eternizada, ela conta que gosta disso e não se arrepende. "É o meu trabalho, é o que gosto de fazer, e sinto um certo glamour nesta eternização. Marca uma etapa da minha vida. Veja quantas musas e mulheres foram eternizadas como 'sex symbol' a partir de trabalhos assim. Para mim, é uma eternização da própria beleza", considera.

E ela ainda aconselha: "Se pensa em posar para ensaios assim, invista em seu corpo e imagem e veja o quanto você fica à vontade com tanta exposição".

Poliana Paula Crédito: Divulgação/CO Assessoria

A modelo internacional Poliana Paula já posou tantas vezes que não lembra mais o número de capas de conseguiu publicar. "Posei muitas vezes e posaria de novo, aliás, tenho mais novidades para esse ano ainda". Ela diz que apenas se arrependeria se não tivesse feito nenhuma. "Descubra a si mesmo, senão você terá que depender da opinião de pessoas que não sabem nada sobre si mesmas", diz.

Suzy Cortez Crédito: Divulgação/CO Assessoria