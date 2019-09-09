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No banheiro

Nude? Vaza suposto vídeo íntimo de Henrique Fogaça

Na gravação que circula nas redes sociais, o chef surge em um banheiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2019 às 11:14

Publicado em 09 de Setembro de 2019 às 11:14

Crédito: Reprodução/Instagram @henrique_fogaca74
Um suposto vídeo íntimo do chef de cozinha Henrique Fogaça vazou nas redes sociais na madrugada deste domingo, 8, e chamou a atenção dos usuários das redes sociais. O assunto chegou a ficar entre os mais comentados do Twitter no fim de semana.
O jurado do programa MasterChef aparenta estar em um banheiro e diversos internautas deram opiniões e pediram o link do conteúdo, ainda que divulgação desse tipo possa constituir crime virtual.
Sem confirmar se as imagens são verídicas, a assessoria de imprensa de Fogaça informou que ele não quer se pronunciar sobre o assunto e que medidas judiciais estão sendo tomadas.

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