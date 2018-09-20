Novo namorado de Mariana Rios é milionário e ex-affair de Marquezine

Pela primeira vez Mariana Rios apareceu com o novo namorado em um evento, em São Paulo na noite desta quarta-feira (19), mas não quis revelar o nome do eleito. No entanto, investigação do jornal Extra chegou à conclusão de que se trata de Lucas Kalil Aluani. Ele é estudante de Administração e possui ao menos três empresas na capital paulista: uma imobiliária, outra incorporadora e ainda uma produtora de eventos.