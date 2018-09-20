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"Dança do namorado"

Novo namorado de Mariana Rios é milionário e ex-affair de Marquezine

O novo romance de Mariana Rios, que estava solteira desde julho, após o fim do namoro com o empresário Rômulo Holsback, começou há cerca de dois meses
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2018 às 17:49

Publicado em 20 de Setembro de 2018 às 17:49

. Crédito: Reprodução/Instagram @marianarios
Pela primeira vez Mariana Rios apareceu com o novo namorado em um evento, em São Paulo na noite desta quarta-feira (19), mas não quis revelar o nome do eleito. No entanto, investigação do jornal Extra chegou à conclusão de que se trata de Lucas Kalil Aluani. Ele é estudante de Administração e possui ao menos três empresas na capital paulista: uma imobiliária, outra incorporadora e ainda uma produtora de eventos. 
Lucas Kalil, novo namorado de Mariana Rios, se mantém longe dos holofotes Crédito: Reprodução/Instagram
O nome do empresário já circulou pelos jornais em outubro do ano passado: à época, uma foto que mostrava Bruna Marquezine no colo dele foi divulgada em Nova York, nos Estados Unidos. Na ocasião, a atriz estava separada de Neymar, e Lucas foi apontado como o affair dela.

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