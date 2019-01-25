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Paixão no ar

Nova namorada de Amado Batista é uma estudante de 19 anos

Jovem é fã do cantor, que fez fama com hits apaixonados ao longo da carreira

Publicado em 25 de Janeiro de 2019 às 11:26

Publicado em 

25 jan 2019 às 11:26
Crédito: Divulgação
O cantor Amado Batista, 67, está namorando com estudante amazonense Layza Bittencourt Felizardo, 19. O romance começou há cerca de cinco meses quando a jovem, fã do cantor, foi a um show dele em uma cidade no Amazonas.
Durante a apresentação, Amado teria feito elogios à jovem e sugerido que eles mantivessem contato. E assim começou o relacionamento.
"Ele é uma pessoa incrível, de uma personalidade forte e admirável. Um homem super família e amoroso", afirmou Layza em entrevista ao jornal Meio Norte.
A estudante tem acompanhado o namorado tanto nos shows dele quanto de amigos. Layza afirma, ainda segundo a publicação, que já conheceu a família do cantor e há fotos dela com outros artistas, como o cantor Leonardo, da dupla com Zezé Di Camargo, e a cantora Tânia Mara.
Ela garante que não está deslumbrada com o meio artístico. "Não deixo isso subir à cabeça, trato sempre como uma coisa natural. Pra mim ele não é o Amado cantor e sim o Amado família que é um super pai, amigo e namorado", disse a jovem na entrevista.
Sucesso nos anos 1980 e 1990, Amado Batista lançou seu primeiro disco em 1977. Em 42 anos de carreira, gravou 40 discos e vendeu mais de 35 milhões, recebeu 28 discos de ouro, 28 discos de platina e um de diamante.
 

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