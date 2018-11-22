Nora de Jair Bolsonaro é vítima de fraude em aplicativo de namoro

Heloísa Wolf, a nora de Jair Bolsonaro que é noiva de Eduardo Bolsonaro Crédito: Reprodução/Instagram @heloisawolf

Heloísa Wolf ainda nem se casou com um Bolsonaro, mas já foi vítima de fake news. Noiva de Eduardo Bolsonaro e nora do presidente eleito, Jair Bolsonaro, a jovem teve fotos publicadas em um perfil de aplicativo de namoro. A própria psicóloga fez um apelo para que seus seguidores denunciassem o fake.

Segundo o jornal Extra, no aplicativo, a gaúcha ganhou o nome de Laura e a idade de 27 anos. Heloísa foi avisada que figurava entre as moças disponíveis por um fã e fez um apelo.