Nora de Jair Bolsonaro é vítima de fraude em aplicativo de namoro

Heloísa Wolf ainda nem se casou com um Bolsonaro, mas já foi vítima de fake news. Noiva de Eduardo Bolsonaro e nora do presidente eleito, Jair Bolsonaro, a jovem teve fotos publicadas em um perfil de aplicativo de namoro. A própria psicóloga fez um apelo para que seus seguidores denunciassem o fake.
Segundo o jornal Extra, no aplicativo, a gaúcha ganhou o nome de Laura e a idade de 27 anos. Heloísa foi avisada que figurava entre as moças disponíveis por um fã e fez um apelo.
"Recebi de um seguidor a informação de que criaram um perfil fake meu no Tinder. Quem puder denunciar, agradeço, escreveu ela, ao publicar as fotos em seu Instagram.