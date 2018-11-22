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Tinder fake

Nora de Jair Bolsonaro é vítima de fraude em aplicativo de namoro

Heloísa fez um apelo em seu perfil do Instagram pedindo que fãs denunciassem o perfil fake

Publicado em 22 de Novembro de 2018 às 13:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2018 às 13:28
Heloísa Wolf, a nora de Jair Bolsonaro que é noiva de Eduardo Bolsonaro Crédito: Reprodução/Instagram @heloisawolf
Heloísa Wolf ainda nem se casou com um Bolsonaro, mas já foi vítima de fake news. Noiva de Eduardo Bolsonaro e nora do presidente eleito, Jair Bolsonaro, a jovem teve fotos publicadas em um perfil de aplicativo de namoro. A própria psicóloga fez um apelo para que seus seguidores denunciassem o fake. 
Segundo o jornal Extra, no aplicativo, a gaúcha ganhou o nome de Laura e a idade de 27 anos. Heloísa foi avisada que figurava entre as moças disponíveis por um fã e fez um apelo. 
"Recebi de um seguidor a informação de que criaram um perfil fake meu no Tinder. Quem puder denunciar, agradeço, escreveu ela, ao publicar as fotos em seu Instagram.

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