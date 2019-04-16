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MATERNIDADE

Nome do 3º filho de Patrícia Abravanel é homenagem a Silvio Santos

Bebê, que nasceu no domingo, 14, recebeu o nome original do avô: Senor Abravanel

Publicado em 16 de Abril de 2019 às 20:24

Publicado em 

16 abr 2019 às 20:24
Patricia Abravanel dá à luz ao terceiro filho Crédito: Reprodução/Instagram @patriciaabravanel
Patrícia Abravanel deu à luz seu terceiro filho, fruto do seu casamento com o deputado federal Fábio Faria (PSD/RN), no domingo, 14, em São Paulo. O menino se chama Senor, em homenagem ao nome original do avô Silvio Santos.
"Meu filho amado, você chegou. Que o Senhor te abençoe e te guarde; que Ele te trate com bondade e misericórdia, que Deus olhe para você com amor e te dê paz todos os dias da sua vida", escreveu Patricia no Instagram.
A apresentadora do SBT explicou ainda o porquê de ter dado ao filho o nome pouco popular do avô. "Finalmente decidimos que seu nome seria uma homenagem ao seu avô Senor, um homem forte e corajoso, que sempre escolheu pelo bom caminho da vida", escreveu.
"Todos o conhecem como Silvio Santos, mas seu nome verdadeiro é Senor Abravanel. Foi o Senor que construiu uma família unida, cheia de alegria e de amor. Através do seu avô e da sua avó Íris, conhecemos a Deus, e isso faz toda a diferença em nossas vidas. Foi o Senor quem fez o Silvio Santos e tudo aquilo que leva o nome de Silvio Santos", completou.
Personalidades como Tatá Werneck, Marcos Mion, Ticiane Pinheiro, Sabrina Sato e Alexandre Pato - que namora Rebeca Abravanel, tia do bebê - parabenizaram Patrícia e Fábio.

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