No Twitter, Chris Evans dá feliz aniversário para o Capitão América

Chris Evans como Capitão América Crédito: Divulgação/Marvel

O ator norte-americano Chris Evans, que interpreta o Capitão América nos filmes do universo cinematográfico da Marvel, fez um post no Twitter desejando feliz aniversário para o personagem, que comemora a marca de cem anos no Dia da Independência dos Estados Unidos.

"Feliz Dia da Independência para todos! Eu amo esse país e tenho orgulho de quão longe nós chegamos. Fiquem bem hoje! E também, feliz aniversário para um grande amigo meu. Eu ouvi que 100 são os novos 20", escreveu Evans no Twitter. Nessa versão dos cinemas, Steve Rogers, o alter-ego do Capitão América, nasceu em 4 de julho de 1918.