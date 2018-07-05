No Twitter, Chris Evans dá feliz aniversário para o Capitão América

O ator norte-americano Chris Evans, que interpreta o Capitão América nos filmes do universo cinematográfico da Marvel, fez um post no Twitter desejando feliz aniversário para o personagem, que comemora a marca de cem anos no Dia da Independência dos Estados Unidos.
"Feliz Dia da Independência para todos! Eu amo esse país e tenho orgulho de quão longe nós chegamos. Fiquem bem hoje! E também, feliz aniversário para um grande amigo meu. Eu ouvi que 100 são os novos 20", escreveu Evans no Twitter. Nessa versão dos cinemas, Steve Rogers, o alter-ego do Capitão América, nasceu em 4 de julho de 1918.
Criado por Joe Simon e Jack Kirby em 1941 como um herói de propaganda para a Segunda Guerra Mundial, na versão dos quadrinhos a data de nascimento oficial do Capitão América é 4 de julho de 1917. Nos cinemas, ainda há o detalhe que o personagem foi congelado em 1943, quando tinha 25 anos e só foi reanimado em 2011, o que faz com que fisicamente a idade dele seja 32 anos.