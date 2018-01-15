No 'Faustão', Gretchen usa sapato com frase 'Rainha dos Gifs'

Gretchen participou do "Domingão do Faustão", na Globo Crédito: Reprodução/TV Globo

Gretchen, já domina os memes que circulam na internet há tempos. No "Domingão do Faustão", da TV Globo, deste domingo (14), ela foi se apresentar com um salto alto que tinha a frase "Rainha dos Gifs". Parece, então, que ela finalmente entendeu o significado da brincadeira e entrou na onda. A eterna rainha do rebolado,, já domina os memes que circulam na internet há tempos. No "Domingão do Faustão", da TV Globo, deste domingo (14), ela foi se apresentar com um salto alto que tinha a frase "Rainha dos Gifs". Parece, então, que ela finalmente entendeu o significado da brincadeira e entrou na onda.

Em outras ocasiões, a cantora já havia dito que achava estranho o fato de fotos dela circularem com frases sobrepostas, mas ela também alega que foi se acostumando, entendendo que era uma brincadeira virtual e hoje já embarcou na ideia.

Atualmente, ela tanto gosta de protagonizar nos memes mais bombados da internet que ela tem até um grupo no qual compartilha com a família as montagens. "Temos um grupo, eu e meus filhos. Eles mandam meus memes para mim, e eu mando para eles", brincou, no programa.

Sapato de Gretchen no "Domingão do Faustão" foi feito exclusivamente para participação no programa Crédito: Reprodução/TV Globo/Gshow

No programa, Gretchen também falou do atual marido, o português Carlos Marques. "Quando a gente se conheceu, ele já tinha 50 anos e eu, 52. Estou com 58 agora. Ele é um cara que só acrescentou na minha vida. Depois que ele entrou na minha vida, tudo mudou. É um homem batalhador, que sempre lutou por tudo o que quis, como eu. Agora, juntos, a gente faz uma grande força", disse.

"QUEM É RAINHA NÃO PERDE A MAJESTADE"

Segundos depois da aparição de Gretchen no programa da TV Globo, a internet não aguentou e os internautas estavam loucos elogiando a cantora. "Quem é rainha não perde a majestade", disse um fã no Instagram de Gretchen, onde ela fez uma foto agradecendo por ter participado do "Domingão do Faustão". Veja o post:

Outra fã elogiou a aparência da cantora aos 58 anos de idade: "Você estava diva! Cabelo, maquiagem, roupa, corpo. Arrasou geral".

"Falsa Fada! Tô cantando até agora! Vai ser o hit do ano, rainha Gretchen", aposta um fã. "Vitoriosa. Estava linda, continua dançando muito bem. Show", elogiou outro internauta.

SWISH SWISH

Embora tenha sido lançado em julho do ano passado, até hoje, o clipe de "Swish Swish", sucesso de Katy Perry, rende bons frutos a Gretchen. Toda a fama de hoje da cantora remonta à época em que Gretchen figurava nas paradas com as músicas mais tocadas.