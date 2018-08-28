No Brasil, Tarja Turunen canta 'Lanterna dos Afogados' durante show

A finlandesa Tarja Turunen já está em terras tupiniquins desde sábado (25), apresentando a turnê "Act II", que chega a Vila Velha, nesta terça-feira (28). Em sua passagem pelo Rio de Janeiro, a soprano gastou seu português com "Lanterna dos Afogados", música do Paralamas do Sucesso, de 1989.
Em vídeo publicado no Facebook, a ex-Nightwish aparece lendo a letra da canção, acompanhada do público do Circo Voador dando ritmo a interpretação de Tarja. Na gravação, é possível ouvir a plateia incentivando a cantora, que solta gargalhadas em vários trechos do vídeo. Em determinado momento, a cantora finge secar o suor, indicando que a música é difícil de ser interpretada.
Logo em seguida, um fã grita: "É muito poliglota... Meu Deus do céu, ela é muito poliglota", já que Tarja, oficialmente, domina o espanhol, alemão, finlandês, italiano e inglês - arriscando um pouco no português. Assista:
Os fãs podem esperar mais para o show de Tarja, em Vila Velha, nesta terça-feira (28). Em entrevista ao Gazeta Online, a finlandesa disse estar preparando várias surpresas para os capixabas.