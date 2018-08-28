No Brasil, Tarja Turunen canta 'Lanterna dos Afogados' durante show

Em vídeo publicado no Facebook, a ex-aparece lendo a letra da canção, acompanhada do público do Circo Voador dando ritmo a interpretação de Tarja. Na gravação, é possível ouvir a plateia incentivando a cantora, que solta gargalhadas em vários trechos do vídeo. Em determinado momento, a cantora finge secar o suor, indicando que a música é difícil de ser interpretada.